Shakhtar Donetsk raakt na Fred opnieuw belangrijke kracht kwijt

Facundo Ferreyra is de nieuwe spits van Benfica. De 27-jarige Argentijn liep uit zijn contract bij Shakhtar Donetsk en heeft voor vier jaar getekend in Lissabon, tegenover een jaarsalaris van naar verluidt 2,2 miljoen euro en een tekenbonus van 4,0 miljoen. Ferreyra stond sinds de zomer van 2013 onder contract bij Shakhtar.

De voormalig jeugdinternational maakte destijds voor zeven miljoen euro de overstap van Vélez Sarsfield naar Shakhtar en kwam in Oekraïne tot 60 doelpunten en 12 assists in 115 wedstrijden. Hij won drie landstitels, drie bekers en driemaal de nationale Super Cup.

Chucky, zoals Ferreyra ook wordt genoemd, speelde in 2014/15 op huurbasis voor Newcastle United, maar wist zijn debuut in het eerste niet eens te maken. Eerder kwam Ferreyra, afgelopen seizoen topscorer van de Oekraïense competitie, vijf seizoenen uit voor Banfield in eigen land.

“Dit is echt een grote club, ik ben blij om hier te zijn. Ik volg Benfica sinds ik klein ben, want hier hebben veel Argentijnse voetballers gespeeld. Het is een droom om hier nu zelf te spelen. Deze club is erg vermaard in Argentinië: Ángel Di María speelde hier, Pablo Aimar, Pablo Saviola…”, aldus Ferreyra tegenover BTV.