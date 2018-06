PEC Zwolle onderhandelt over mogelijke recordtransfer

Het lijkt erop dat Younes Namli zijn laatste wedstrijd voor PEC Zwolle heeft gespeeld. De Stentor meldt dat de club uit Overijssel in onderhandeling is met Genoa, dat dit seizoen op de twaalfde plaats eindigde in de Serie A.

Genoa heeft ‘miljoenen’ over voor de 23-jarige Namli en derhalve is het goed mogelijk dat de linkspoot de duurste uitgaande transfer aller tijden wordt van De Blauwvingers. Dat record staat nu nog op naam van centrale verdediger Philippe Sandler, die voor tweeënhalf miljoen euro naar Manchester City vertrekt.

“De clubs proberen nu tot een akkoord te komen. Younes ziet Genoa en de Serie A als een mooie, nieuwe stap, maar zo lang er geen deal ligt, bereidt hij zich voor op een nieuw en succesvol seizoen met PEC”, bevestigt zaakwaarnemer Daan Kramp de interesse.

Namli was in februari nog in beeld bij Vitesse, zo bevestigde de Marokkaanse Deen tegenover Voetbal International: “Ik weet dat er interesse was, maar ik heb direct aangegeven het seizoen bij PEC af te willen maken. Deze zomer kijken we wel verder.” Namli heeft in Zwolle nog een contract tot medio 2020.