Gewapende mannen maken voor 360.000 euro aan Panini-plaatjes buit

Gewapende mannen hebben afgelopen weekeinde in Argentinië een drukkerij van Panini overvallen, zo bevestigt de politie tegenover diverse Argentijnse media. Bij de overval zijn zeshonderd dozen met WK-plaatjes buitgemaakt. De totale waarde van de buit zou circa 360.000 euro waard zijn.

Nadat de gewapende mannen waren binnengedrongen bij de Panini-drukkerij in Munro, ten noorden van Buenos Aires, werd het personeel gedwongen om zeshonderd dozen met Panini-plaatjes in hun truck te laden. In iedere doos zaten ongeveer duizend pakjes, die in Nederland voor zestig cent per stuk verkocht worden. Zodoende bedraagt de waarde van de buit ongeveer 360.000 euro.

De daders zijn nog op de vlucht. De beveiligingscamera’s in de drukkerij hebben hun gezichten niet scherp kunnen vastleggen, waardoor de politie weinig aanknopingspunten heeft. Het motief van de daders is ook nog onduidelijk. Het is aannemelijk dat de buitgemaakte plaatjes voor een lagere prijs op de zwarte markt worden aangeboden. Daar nemen de prijzen naarmate het WK nadert alleen maar toe.