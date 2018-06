‘‘WM-Sorgen’ om Özil: middenvelder heeft last van knieblessure’

Mesut Özil traint niet met de groep van Duitsland mee, meldt BILD. De boulevardkrant schrijft woensdagavond dat de middenvelder in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Oostenrijk (2-1 verlies) een blessure aan de linkerknie heeft opgelopen.

Özil raakte geblesseerd in een duel met verdediger Sebastian Prödl en liet zich derhalve een kwartier voor tijd vervangen door Julian Draxler. Een woordvoerder heeft aan BILD laten weten dat Özil last heeft van wat rugklachten die hij eerder dit seizoen had opgelopen, maar volgens het dagblad is er meer aan de hand.

Het is volgens de krant dan ook niet zeker dat de 29-jarige Özil aan de aftrap kan verschijnen in de eerste groepswedstrijd tegen Mexico, die voor volgende week zondag op het programma staat. Daarna speelt die Mannschaft tegen Zweden en Zuid-Korea.