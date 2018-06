Real Madrid hoeft niet te bellen: ‘Ik zou sowieso niet gaan’

Real Madrid is op zoek naar een opvolger voor de opgestapte Zinédine Zidane en een van de kandidaten die genoemd wordt, is Marcelino. De 52-jarige Spanjaard heeft nog tot medio 2019 een contract bij Valencia en belooft in een interview met Vinx dat hij niet van plan is om de club uit de sinaasappelstad te verlaten.

“Ze gaan me niet bellen en ik zou sowieso niet gaan, want ik voel mij erg op mijn plek bij Valencia”, zo wordt Marcelino geciteerd. Hij staat sinds de zomer van 2017 aan het roer in Mestalla en werkte eerder bij Villarreal, Sevilla, Racing Santander, Real Zaragoza, Recreativo Huelva, Sporting Gijón en Lealtad.

Naast Marcelino zingen ook de namen van coaches als Fernando Hierro, Gutí, Massimiliano Allegri, Joachim Löw en Julian Nagelsmann rond in het Santiago Bernabéu. Volgens de krant Marca is Mauricio Pochettino van Tottenham Hotspur niet langer in beeld omdat Real Madrid het onmogelijk acht om de oud-verdediger in Londen weg te halen.