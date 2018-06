‘Ajax dingt mee om handtekening bijna transfervrije Fellaini’

Het is nog altijd niet duidelijk waar de toekomst van Marouane Fellaini ligt. De dertigjarige middenvelder is in het bezit van een aflopende verbintenis bij Manchester United en staat in de belangstelling van diverse Europese clubs. Volgens het Italiaanse Calciomercato is Ajax de laatste club die nadrukkelijk geïnteresseerd is in de diensten van Fellaini.

Vertegenwoordigers van de Belgisch international zouden reeds gesproken hebben met Ajax en een bezoek aan De Toekomst hebben gebracht. Er zou een ‘concrete’ kans zijn dat Fellaini kiest voor een transfer naar Amsterdam, al heeft Ajax vooralsnog geen officiële aanbieding uitgebracht. In de komende dagen neemt Fellaini een beslissing over zijn nabije toekomst en Arsenal lijkt nog altijd de voornaamste kandidaat om hem binnen te halen.

Het valt sterk te betwijfelen of Ajax Fellaini wel kan betalen. De Belgische middenvelder eist naar verluidt een miljoenensalaris, dat bijvoorbeeld Olympique Marseille deed afhaken. Indien Fellaini écht naar Amsterdam wil verkassen, zal hij fors in moeten leveren. Overigens zijn ook Galatasaray, Fenerbahçe, Besiktas en AS Monaco nog steeds geïnteresseerd in de middenvelder, die komende maand met België deelneemt aan het WK.

Fellaini is bij Manchester United in het bezit van een aflopend contract, al is het nog niet helemaal uitgesloten dat hij zijn verbintenis bij the Red Devils alsnog gaat verlengen. Hij speelde afgelopen seizoen 23 wedstrijden voor Manchester United, waarin hij 5 keer scoorde en 1 assist leverde.