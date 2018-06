Italiaans international arriveert in Rome om miljoenentransfer af te ronden

Bryan Cristante is in Rome gearriveerd om zijn transfer naar AS Roma af te ronden, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. De 23-jarige middenvelder zal naar verwachting donderdagochtend de medische keuring doorlopen bij de Romeinen. Cristante komt over van Atalanta, dat naar verluidt dertig miljoen euro aan hem overhoudt.

Volgens diverse Italiaanse bronnen wordt Cristante eerst een seizoen gehuurd van Atalanta, met een verplichte optie tot koop. Na een meer dan uitstekend seizoen was er de nodige interesse in Cristante, die in de belangstelling van onder meer Juventus, Internazionale en AC Milan stond. AS Roma gaat nu dus met de middenvelder aan de haal en telt inclusief variabelen een bedrag van dertig miljoen euro voor hem neer, zo meldt Sky Italia. “Ik ben klaar voor deze uitdaging. Dit is een doel wat ik nu bereikt heb”, zegt Cristante tegenover verschillende Italiaanse media.

“Ik ben er klaar voor en wil met AS Roma in de Champions League spelen”, stelt de vijfvoudig Italiaans international, die afgelopen maandag negentig minuten meespeelde in de oefeninterland tegen Oranje (1-1). Cristante speelde afgelopen anderhalf jaar op huurbasis bij Atalanta, dat in overeenkomst met Benfica een optie tot koop had opgenomen. Daardoor wordt de middenvelder voor naar verluidt vier miljoen euro overgenomen van de Portugese topclub en dus direct weer doorverkocht aan AS Roma.

Cristante verruilde AC Milan in 2014 voor Benfica, maar wist nooit door te breken in Lissabon. De Portguezen verhuurden hem aan Palermo, Pescara en Atalanta. Afgelopen seizoen speelde Cristante 47 wedstrijden voor de club uit Bergamo, waarin hij 12 keer scoorde en 4 assists leverde. Als onderdeel van de deal tussen Atalanta en AS Roma maakt Marco Tumminello waarschijnlijk op huurbasis de overstap naar Bergamo.