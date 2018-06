Cultheld laat Telstar na één seizoen achter zich en lijkt op weg naar Bali

Melvin Platje speelt volgend seizoen niet meer in het shirt van Telstar, zo maakt hij via Instagram bekend. De 29-jarige aanvaller zegt toe te zijn aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière en is momenteel op Indonesië om daar te onderhandelen met een club. Volgens NH Sport gaat het om Bali United, waar al de nodige Nederlanders onder contract staan.

Met Nick van der Velden, Irfan Bachdim en Stefano Lilipaly spelen er momenteel drie Nederlanders bij Bali United, al werken de twee laatstgenoemden hun interlands af voor Indonesië. Ook Kevin Brands en Sylvano Comvalius droegen recent het shirt van de Indonesische club, maar zij zijn inmiddels vertrokken. Na twaalf wedstrijden bezet Bali United de teleurstellende zeventiende plaats in de Liga 1, een plek die aan het einde van het seizoen degradatie betekent.

“Hij was of is inderdaad in Indonesië om daar te onderhandelen. Of hij akkoord is weet ik niet”, zegt Piet Buter, technisch manager van Telstar, tegenover NH Sport. Met 15 doelpunten en 8 assists in 38 wedstrijden kende Platje een uitstekend seizoen bij Telstar. De aanvaller speelde eerder voor Lommel SK, Hansa Rostock, Stade Brest 29, VVV-Venlo, Neftchi Baku, Kalmar FF, NEC en FC Volendam.