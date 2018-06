‘Mijn vader was echt overstuur, het was triest om hem aan te horen’

Engels international Danny Rose wil niet dat zijn familie afreist naar Rusland om hem in actie te zien tijdens het WK. De verdediger van Tottenham Hotspur is bang dat zijn familie te maken zal krijgen met racisme. “Ik ben niet bezorgd over mezelf. Ik wil me geen zorgen maken om de veiligheid van mijn familie wanneer ik me aan het voorbereiden ben op de wedstrijd.”

Tegenover Evening Standard zegt Rose: “Als mij iets overkomt, zal dat mij minder raken dan als het mijn familieleden betreft. Ik maak mezelf wijs dat wat er ook gaat komen, ik ermee kan omgaan.”, vertelt Rose, die in 2012 op het EK Onder-21 in Servië racistisch werd bejegend en er veel moeite mee had om dat aan zijn familie te vertellen. “Mijn vader was echt overstuur. Hij zei dat er misschien nooit meer een kans komt om mij op het WK te zien. Het was echt triest om hem aan te horen, maar dit is nu eenmaal hoe het ervoor staat. Rusland heeft op de één of andere manier het WK gekregen en daar moeten we mee omgaan.”

Woensdag ging bondscoach Gareth Southgate in op de woorden van de international. “Ik wist niet dat hij dit gesprek heeft gehad met zijn familie”, zei de keuzeheer. “De rest wist ik wél, want Danny heeft dat een paar dagen geleden verteld in een bijeenkomst met de hele selectie. De komende maanden is hij onderdeel van dit team, van deze familie. We moeten elkaar beschermen. Eerlijk is eerlijk: we weten niet wat we moeten of kunnen verwachten in Rusland, daar hebben we het met elkaar al over gehad. We willen het liever natuurlijk niet over racisme hebben, maar het is belangrijk dat we het tóch doen. Als er iets gebeurt? Daar hebben we een plan voor klaarliggen.”

Mocht een van spelers racistisch worden bejegend, weet Southgate nog niet hoe hij en zijn spelers zullen reageren. “Ik steun al mijn spelers volledig, ik sta dus ook voor de volle honderd procent achter Danny. In een perfecte wereld zouden we bij racisme van het veld moeten stappen. Dat betekent echter dat we waarschijnlijk naar huis worden gestuurd. Dat willen de spelers ook niet: ze hebben hier hun hele leven voor gewerkt.”