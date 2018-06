PSV wekte onbegrip bij De Visser: ‘Hij had tien jaar in PSV 1 kunnen spelen’

Fágner Conserva Lemos maakt deel uit van de huidige WK-selectie van Brazilië, maar werd tien jaar geleden niet goed genoeg bevonden door PSV. Het toenmalige talent speelde anderhalf jaar in Eindhoven, maar vertrok in 2008. Piet de Visser kan er met zijn verstand niet bij dat de Eindhovenaren de Braziliaanse verdediger destijds zo makkelijk hebben laten gaan.

Op jonge leeftijd kwam Fágner in 2007 van Corinthians over naar PSV. Nadat hij eerst werd verhuurd aan EC Vitória, liet de Nederlands topclub hem in september 2008 vertrekken. "Ze vonden hem te klein, maar dat maakt toch helemaal niet zoveel uit voor een rechtsback? Ik vond het zó vreemd!", zegt De Visser tegenover Voetbal International. “Ik vond het echt heel jammer. Hij had op zeventienjarige leeftijd al zeven wedstrijden in de hoofdmacht van Corinthians gespeeld en begon ook goed bij PSV. Hij viel uitstekend in tegen NEC en had gewoon heel veel kwaliteiten.”

De Visser weet nog goed over welke kwaliteiten Fágner destijds al beschikte. "Hij was verdedigend fel, opkomend goed en had een heel goede voorzet. Eigenlijk alles wat een rechtsback nodig heeft. Ik snapte er echt helemaal niets van dat hij de kans niet kreeg”, vertelt hij. De meesterscout erkent dat de Braziliaan in het verleden misschien nog wel wat ‘druistig’ was. “Maar hij had gewoon wat tijd nodig om te acclimatiseren. Zelfs Alex en Gomes hadden daar even voor nodig, maar die kans kreeg Fágner niet. Dat vond ik echt heel vreemd”, aldus De Visser. “Hij had tien jaar in PSV 1 kunnen spelen, maar in plaats daarvan lieten ze hem gaan.” Fágner werd opgepikt door Vasco da Gama en voor drie miljoen euro verkocht aan VfL Wolfsburg. In 2015 keerde hij transfervrij terug naar Corinthians.