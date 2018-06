‘Wel heb ik soms het gevoel dat Dolberg er te weinig voor doet’

Kasper Dolberg kreeg ondanks een wat moeizaam seizoen een plaats in de WK-selectie van Denemarken. Door een voetblessure moest de twintigjarige spits een behoorlijk aantal wedstrijden van Ajax missen. Volgens Kenneth Perez heeft de komst van Klaas-Jan Huntelaar naar Amsterdam ook niet bepaald voordelig uitgepakt.

“Hij heeft natuurlijk een rampseizoen achter de rug, met blessures en de concurrentiestrijd met Huntelaar. Hij zal het niet hardop zeggen, maar het was niet voordelig voor hem dat Huntelaar erbij kwam”, zegt Perez in gesprek met Voetbal International. “Voor sommige spelers geeft een concurrent extra kracht, maar voor veel spelers, vooral jonge talenten, kan een concurrent op een bepaalde manier funest zijn.”

“Ze zien het als een bedreiging, het vertrouwen ebt weg, want bij een mindere wedstrijd wordt al gevreesd”, vervolgt de Deense analist, die stelt dat Dolberg tevens een ‘bijzonder karakter’ heeft. “Hij vertoont nauwelijks emoties, waardoor het ongeïnteresseerd over kan komen. Maar dat is hij zeker niet. Wel heb ik soms het gevoel dat hij er te weinig voor doet.”

“Zijn valkuil is dat hij niet eager genoeg is. Eigenlijk wat Viktor Fischer te veel heeft, heeft Dolberg te weinig”, besluit Perez. Dolberg maakt samen met onder meer Nicolai Jörgensen en Lasse Schöne deel uit van de WK-selectie van Denemarken. De Denen oefenen komende zaterdag nog tegen Mexico, alvorens men op 16 juni aan het WK begint met een wedstrijd tegen Peru. Denemarken neemt het verder in de groepsfase op tegen Australië en Frankrijk.