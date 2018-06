Griezmann blijft en krijgt jaarsalaris van 23 miljoen

Peter Crouch staat in de diepe herfst van zijn loopbaan mogelijk voor een buitenlands avontuur. Parma zou de bij het gedegradeerde Stoke City vertrokken spits graag naar de Serie A halen. (Sportitalia)

Leicester City heeft de gesprekken met Jonny Evans geopend. De verdediger is na de degradatie van West Bromwich Albion voor een kleine 3,5 miljoen euro op te pikken. (Daily Mirror)