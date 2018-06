‘Voormalig KNVB-doelwit Stewart krijgt topfunctie bij Amerikaanse voetbalbond’

Earnest Stewart gaat bij de Amerikaanse voetbalbond aan de slag als algemeen directeur, zo weet Goal te melden. De 49-jarige geboren Brabander moet het nationale elftal van de Verenigde Staten uit het slop te trekken. Zijn eerste taak is het aanstellen van een nieuwe bondscoach, want Bruce Arena vertrok na het mislopen van het WK.

De oud-spits van onder meer VVV-Venlo, Willem II en NAC Breda is momenteel nog werkzaam als directeur spelersbeleid bij Philadelphia Union, dat uitkomt in de Major League Soccer. Stewart was eerder in dezelfde functie werkzaam bij VVV-Venlo, NAC Breda en AZ, maar verliet de Alkmaarders begin 2016 voor een avontuur in de Verenigde Staten. In een eerder stadium benaderde de KNVB hem voor de rol van technisch directeur, maar de voormalig Amerikaans international bedankte.

“Ik heb inderdaad een gesprek gehad, maar ik blijf in Amerika. Ik ben niet beschikbaar”, zei Stewart in februari tegenover de NOS. De KNVB stelde Nico-Jan Hoogma uiteindelijk aan als technisch directeur. Bij de Amerikaanse voetbalbond moet Stewart nu een nieuwe functie gaan vervullen, die is ontstaan na het mislopen van het WK in Rusland.

Voor het eerst sinds 1986 zijn de Amerikanen niet van de partij op een mondiaal eindtoernooi. Dat kostte bondscoach Bruce Arena de kop. “Hier zijn geen excuses voor. Onze missie is mislukt en daarvoor neem ik de verantwoordelijkheid”, sprak Arena bij zijn vertrek. Stewart eerste taak is nu om een nieuwe bondscoach binnen te halen, die de Verenigde Staten uiteindelijk naar het WK 2022 in Qatar moet leiden.