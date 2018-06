FC Utrecht neemt ‘aanvallende rechtsback’ over van ADO Den Haag

Denso Kasius heeft woensdag zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2020 bij FC Utrecht. De vijftienjarige rechtsback komt over van ADO Den Haag. In zijn verbintenis is een optie opgenomen voor nog een seizoen, zo meldt zijn nieuwe club op de website. Eerder speelde Kasius al in de jeugdopleiding van Feyenoord.

“Denso is een zeer getalenteerde speler die weer extra kwaliteit toevoegt aan onze academie”, vertelt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam over de aanwinst. “Met zijn specifieke kwaliteiten veroverde hij als aanvallende rechtsback een plek in Oranje Onder-16 en we zijn er blij mee dat we vanaf komend seizoen over zijn diensten kunnen beschikken.”

Komend seizoen sluit Kasius aan bij FC Utrecht Onder-17. “Al jaren speelt Denso op het hoogste niveau, we hebben vertrouwen in zijn verdedigend en aanvallende op de rechterflank kwaliteiten en dat hij iets extra’s toevoegt aan ons onder 17-team”, zegt Jelle Goes, manager academie. “Samen met Denso gaan we de komende seizoenen intensief werken aan zijn doorontwikkeling.”