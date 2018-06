‘AZ kwam trouwens net op tijd, ik had bijna bij Club Brugge getekend’

Gill Swerts maakte in de zomer van 2008 transfervrij de overstap van Vitesse naar AZ. In zijn eerste seizoen in Alkmaar won de Belgische verdediger de landstitel onder leiding van trainer Louis van Gaal. Op de clubwebsite van AZ geeft Swerts aan dat Van Gaal voor hem een van de belangrijkste redenen was om te tekenen voor de club uit Noord-Holland.

De 35-jarige Swerts kijkt met een goed gevoel terug op zijn tijd bij AZ. “Mijn hele carrière heb ik op verschillende posities gespeeld, maar bij AZ wist ik meteen waar ik aan toe was. Louis van Gaal deelde me mee dat hij in mij de opvolger zag voor de vertrokken Grétar Steinsson. Ik kon me dus volledig richten op die plek in de ploeg. AZ kwam trouwens net op tijd. Ik had bijna bij Club Brugge getekend”, vertelt hij.

Het werken met Van Gaal was voor Swerts ‘absoluut’ een reden om naar AZ te verkassen. “De manier waarop hij te werk ging was fascinerend. Hij zag bepaalde dingen die niemand anders zag”, aldus Swerts. “Ik weet nog goed dat ik een keer terugkwam van een blessure. Van Gaal liet me meteen weer spelen maar besloot toen plotseling om me een keer rust te geven. Hij had het vermoeden dat Kew Jaliens tegen een schorsing aan zou lopen. En dus moest ik hoe dan ook fit zijn voor de wedstrijd van die week daarna. Tijdens de wedstrijd kwam zijn voorspelling uit. Vanaf de reservebank zag ik dat Jaliens inderdaad geel kreeg. Van Gaal draaide zich toen om naar me en sprak: ‘Zie je wel, ik zei het toch.'"

AZ verloor de kampioenswedstrijd tegen Vitesse, maar werd een dag later zonder te spelen kampioen door een 6-2 overwinning van PSV op Ajax. Het kampioensfeest weet hij zich nog goed voor de geest te halen. “We hadden in de persoon van Ari natuurlijk wel een bijzondere speler lopen. Hij had altijd een tolk bij zich, Marcio heette hij, overal ging die mee naartoe. Op een gegeven moment dachten mensen gewoon dat hij bij de technische staf hoorde. Tijdens de huldiging stond hij in een keer met die schaal te zwaaien en handtekeningen uit te delen. Niet te geloven.”