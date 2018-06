Ophef rondom nationale ploeg van Mexico na ‘una noche loca’

Nog voordat het WK is begonnen is er al ophef ontstaan rondom de nationale ploeg van Mexico. Volgens het Mexicaanse TVNotas hebben acht internationals de 1-0 oefenzege op Schotland gevierd met een heus seksfeest, waarbij liefst dertig prostituees aanwezig waren. Het medium heeft foto’s gepubliceerd van de aankomst van spelers en prostituees bij het hotel.

‘Una noche loca’ kopt TVNotas, oftewel ‘een gekke nacht’. Jonathan en Giovani dos Santos, doelman Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez Héctor Herrera en Jesús Gallardo zouden aanwezig zijn geweest, terwijl ook van Carlos Salcedo en Marco Fabián wordt vermoed dat zij erbij waren.

Vanuit de Mexicaanse voetbalbond is laconiek gereageerd op de nachtelijke escapades van de internationals: "De betreffende spelers hebben geen training gemist. Het feest vond plaats in hun vrije tijd", heeft secretaris-generaal Guillermo Cantu in een reactie laten weten.

Mexico werkt aanstaande zaterdag nog een laatste oefenwedstrijd tegen Denemarken af alvorens het naar Rusland afreist voor deelname aan het WK. In de groepsfase nemen Hirving Lozano en zijn ploeggenoten het op tegen Duitsland (17 juni), Zuid-Korea (23 juni) en Zweden (27 juni).