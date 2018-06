Higuaín hoopt op de Premier League: ‘Beste competitie ter wereld’

Gonzalo Higuaín bereidt zich momenteel met de nationale ploeg van Argentinië voor op het WK in Rusland. De spits van Juventus wordt de afgelopen weken in verband gebracht met een transfer. In gesprek met ESPN zegt de ervaren aanvaller rustig te blijven onder alle geruchten: "Ik ben erg kalm, mijn ziel blijft momenteel nog in Turijn."

Higuaín wordt gelinkt aan een overstap naar de Premier League, terwijl hij volgens enkele Italiaanse media ook betrokken zou kunnen worden bij een ruildeal met Internazionale, waarbij landgenoot Mauro Icardi de omgekeerde weg zou bewandelen. "Ik heb een contract bij Juventus, voor de rest heb ik niets toe te voegen", laat de Argentijns international weten.

"Niemand heeft mogelijke veranderingen aan mij gecommuniceerd, dus ik ben kalm. Mijn dochter gaat voor nu opgroeien in Turijn. Of ik ooit in de Premier League wil spelen? Zeker. Het is zonder enige twijfel de beste competitie ter wereld, de wedstrijden daar zijn altijd prettig om naar te kijken. Ik zou er graag eens willen voetballen", besluit de dertigjarige spits.