Weghorst: ‘De jongens zagen het filmpje op FOX en moesten erom lachen’

Wout Weghorst zong maandagavond bij het oefenduel met Italië uit volle borst het Wilhelmus. De spits van AZ en het Nederlands elftal was vanwege zijn actie veelbesproken op social media. Weghorst liet tegenover 3FM al weten dat hij de vele reacties op zijn gedrag wat overdreven vindt en benadrukt dit in gesprek met TC Tubantia.

"Vanmorgen in de bus naar het vliegveld werd ik er op geattendeerd, de jongens zagen het filmpje op FOX en moesten erom lachen. Ik doe op het laatst mijn ogen dicht en kijk daarna even omhoog, om te bedanken. Ik ben me er totaal niet van bewust en vind het ook te onzinnig om het er over te hebben", aldus Weghorst, die eerder ook al meezong met het volkslied.

"Vroeger als ik thuis naar het WK keek, stond ik ook zo, met mijn hand op mijn borst. Nu sta ik er zelf, ik ben er trots op dat ik mijn land mag vertegenwoordigen. Het volkslied is mooi en ik zing mee, dat is het eigenlijk wel", zegt de aanvaller, die benadrukt zich af te sluiten voor alle positieve én negatieve reacties. "Ik heb liever dat het over Oranje gaat."

Weghorst stelt dat het volkslied tijdens zijn eerste interland tegen Engeland zijn hoogtepunt was. "Dat klinkt nu wel heel raar, maar het is zo. De Arena zat vol, eerst klonk het volkslied van Engeland, toen het Wilhelmus. Dat was zo mooi. Al met al is het fijn om onderdeel te zijn van de beste voetballers van Nederland. Je merkt dat we naar elkaar toe groeien als groep."