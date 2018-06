‘Barcelona krijgt Salah aangeboden en staat open voor onderhandelingen’

Wanneer Barcelona er niet in slaagt om Antoine Griezmann over te nemen van Atlético Madrid, verlegt het de aandacht naar Mohamed Salah. Volgens AS is de Egyptenaar door zijn belangenbehartigers aanboden bij Barça en de Spaanse topclub staat ervoor open om de onderhandelingen op te starten. Er zouden al ontmoetingen zijn geweest tussen beide partijen waarin de toekomst en een eventuele transfer naar het Camp Nou werd besproken.

Barcelona wist na het vertrek van Neymar naar Paris Saint-Germain de Franse buitenspeler Ousmane Dembélé aan te trekken, maar is desondanks vastberaden om nog een aanvaller aan de selectie van trainer Ernesto Valverde toe te voegen. Griezmann staat bovenaan het wensenlijstje van Barcelona, maar het is de vraag of hij zijn huidige werkgever wil verlaten. Volgens diverse media heeft hij al aangegeven dat hij ook volgend seizoen gewoon speler van Atléti is.

Als alternatief is Salah in beeld gekomen. De Egyptische buitenspeler werd het afgelopen seizoen als speler van Liverpool met 32 doelpunten topscorer van de Premier League. Ook in de Champions League gooide hij hoge ogen en het was mede aan hem te danken dat de finale van het miljardenbal werd bereikt. Door een schouderblessure kwam zijn finale tegen Real Madrid in Kiev al vroeg ten einde.