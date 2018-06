Bayern München laat Götze-telg gaan: ‘We verwelkomen hem graag hier’

Felix Götze verkast naar FC Augsburg. De Bundesliga-club meldt woensdag via de officiële kanalen dat de jonge rechterverdediger een vierjarig contract heeft getekend. De twintigjarige Götze, het jongere broertje van Mario Götze, lag nog tot medio 2019 vast bij der Rekordmeister. Eerder werd Götze nog in verband gebracht met Eintracht Frankfurt.

"We verwelkomen Felix Götze, een getalenteerde jonge speler, graag hier bij FC Augsburg", zegt sportief directeur Stefan Reuter. "Hij is bereid om veel te leren en is al goed opgeleid, dus we geloven dat hij bij ons zijn volgende stappen als professional kan gaan zetten." Götze is blij met zijn overgang, zo laat de jongeling weten op de site van zijn nieuwe werkgever.

"Ik heb FC Augsburg al zeer aandachtig bekeken. Ik zag hoeveel vertrouwen ze jonge spelers hier geven. Ik denk dat de stap naar FC Augsburg precies de juiste is. Ik ben in staat om me hier optimaal te ontwikkelen." Net als zijn broer Mario was Felix actief in de jeugdopleiding van Borussia Dortmund. In 2014 maakte hij de overstap naar Bayern, waar hij in totaal vier jaar speelde.