‘Toen ik in Barcelona was, zat ik naast een kankerpatiënt, hij was stervende’

Benjamin Mendy stond afgelopen seizoen lange tijd aan de kant met een slepende knieblessure. De verdediger van Manchester City, die afgelopen zomer voor circa 58 miljoen euro werd losgeweekt bij AS Monaco, had het zwaar tijdens zijn revalidatieproces. De Fransman had echter al snel de innerlijke kracht gevonden om positief gestemd te blijven.

Mendy revalideerde onder meer in Barcelona, waar hij met andere patiënten in aanraking kwam. De Frans international, die in totaal slechts acht keer in actie is gekomen voor City afgelopen seizoen, had meteen door dat hij niet moest zaniken. “Toen ik in Barcelona was, zat ik naast een kankerpatiënt. Een Spanjaard”, herinnert Mendy zich in gesprek met SFR Sport.

“Wij kwamen er twee dagen later achter: hij was stervende. Ik zei toen tegen mezelf: ‘Wat heb ik nou echt met mijn knie, het stelt niets voor.’ Ik denk dat die gedachtegang mij heeft geholpen bij de revalidatie. Je beseft dat de pijn aan je knie of andere gewrichten niets voorstelt in vergelijking met de problemen van andere mensen, die lijden aan veel ergere dingen.”