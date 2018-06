‘Marcel Brands mengt zich met Everton in strijd om PSV-doelwit’

Marcel Brands was namens PSV tot vlak voor zijn vertrek met Manchester City in gesprek over een transfer van Angeliño en volgens The Sun gaat de inmiddels afgezwaaide technisch manager daar in zijn hoedanigheid als nieuwe director of football van Everton mee door.

De Engelse tabloid meldt woensdag namelijk dat de afgelopen seizoen aan NAC Breda verhuurde linksback op Goodison Park in beeld is als opvolger van Leighton Baines. De inmiddels 33-jarige Engelsman was de afgelopen jaren een vaste waarde bij the Toffees, maar de jaren beginnen te tellen voor de vleugelverdediger en zijn club zou inmiddels uitkijken naar een vervanger.

PSV hoopte Angeliño naar verluidt voor een bedrag dat rond de vijf miljoen euro ligt in te lijven, maar the Citizens lijken nu meer uit de verkoop van de 21-jarige Spanjaard te willen halen. The Sun geeft aan dat de verdediger, die eerder ook in verband werd gebracht met Ajax, waarschijnlijk eerder elf miljoen euro kost, wat geen probleem moet zijn voor het kapitaalkrachtige Everton.