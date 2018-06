De Jong: ‘Misschien drinken we dan een biertje en kunnen we erom lachen’

Nigel de Jong kreeg veel kritiek over zich heen na de WK-finale van 2010. De middenvelder, tegenwoordig actief bij FSV Mainz, torpedeerde tegenstander Xabi Alonso, waarvoor de routinier geel kreeg van scheidsrechter Howard Webb. In gesprek met FourFourTwo zegt De Jong dat hij geen enkele intentie had om de Spanjaard uit de wedstrijd te schoppen.

“Ik wilde gewoon de bal spelen, dat was mijn enige focus. Ik zag Alonso niet aankomen, omdat hij niet in mijn zicht zat. Ik had ook niet verwacht dat ik eruit zou worden gestuurd, omdat ik vond dat het overduidelijk een ongelukkig incident was. Ik had geluk dat er een Engelse scheidsrechter de leiding had, want hij had gezien dat ik in het verleden ook wel harde overtredingen maakte. Ik dacht dat hij mij het voordeel van de twijfel zou geven, want ik deed ook gelijk mijn handen omhoog.”

De Jong zegt dat het voorval inmiddels ver in het verleden ligt. “We hebben elkaar nadien gezien, maar nooit over dat moment gesproken. Het is gewoon één moment in de voetbalgeschiedenis. We spelen een contactsport, soms krijg je ook rood voor een kleinere overtreding. Die tackle was op een wereldpodium, dus kreeg het veel aandacht. Misschien zien we elkaar op een dag weer, drinken we dan een biertje en kunnen we erom lachen”, besluit de middenvelder.