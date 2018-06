Guardiola knipoogt: ‘Ik bewonder hem en we hebben hetzelfde kapsel’

Zinédine Zidane maakte vorige week zijn vertrek bij Real Madrid bekend en die beslissing kwam ook voor Josep Guardiola als een verrassing. De voormalige trainer van de aartsrivaal van de Koninklijke nam zelf zes jaar geleden met de winst van de Copa del Rey afscheid van Barcelona, maar vindt dat toch niet vergelijkbaar met wat Zidane heeft gepresteerd.

“Wij hadden niet driemaal op rij de Champions League gewonnen. Ik ben niet iemand die oordeelt over de beweegredenen van een ander, maar wat hij gedaan heeft is prijzenswaardig. Trainers worden meestal ontslagen vanwege de resultaten, wat Zidane nu heeft gedaan is ongewoon”, liet de coach van Manchester City optekenen door Marca.

Guardiola werd vervolgens gevraagd of zijn leven parallel loopt aan dat van Zidane: “Op het gebied van haar helaas voor ons allebei wel”, knipoogde hij. “Ik heb veel bewondering voor hem, als speler was hij al mijn idool. De manier waarop hij vertrekt is vergelijkbaar met de manier waarop Luis Enrique Barcelona verliet, hij won daar veel prijzen en speelde spectaculair voetbal. Dat gevoel krijg je nu ook.”

Guardiola werd afgelopen seizoen met Manchester City overtuigend kampioen van Engeland en een van de belangrijke schakels in zijn elftal was Leroy Sané. De aanvaller kreeg eerder deze week echter van de Duitse bondscoach Joachim Löw te horen dat hij niet mee gaat naar het WK: “Ik heb veel respect voor hem en hij heeft een beslissing genomen op basis van de dingen die hij heeft gezien. Sané kan nu uitrusten en volgend seizoen terugkomen om zo goed te spelen als hij eerder heeft gedaan.”