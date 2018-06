Ajax-spelers baalden: ‘Je liep toch drie ton mis door één wedstrijd’

Mitchell Dijks kijkt nog altijd met een slecht gevoel terug op het duel met De Graafschap (1-1) in mei 2016. Ajax had zichzelf tot kampioen kunnen kronen door te winnen op De Vijverberg, maar Bryan Smeets, die nadien als 'Ajax-beul' werd betiteld, schoot de gelijkmaker binnen, waardoor de titel naar PSV ging. Dijks zegt bij Met Andy in de Auto dat het ook financieel een klap was.

"Ja, die kale kut had gescoord, hoe heet-ie? Bryan Smeets ofzo. Ik zeg je eerlijk: bij Willem II had ik wel wedstrijdspanning, maar... Ik moet je zeggen: ik was echt zenuwachtig tegen De Graafschap. Het was ook heel warm, 35 graden. Er waren ook veel Ajacieden daar, dat doet wel wat met je", vertelt de verdediger, die na de zomer actief is bij het Italiaanse Bologna.

Dijks zegt dat veel spelers van Ajax het niet konden geloven: "Riechedly Bazoer gooide scheenbeschermers door de kleedkamer, dat soort dingen. Logisch toch? Ik wil niet zoveel over geld praten, maar je bent toch drie ton misgelopen door één wedstrijd. Dat was de premie. De week daarvoor ga je toch denken: ah, drie ton, wat ga ik ermee doen? Maar je moet natuurlijk wel die wedstrijd winnen."

"Ik zeg je eerlijk: nu lach ik erom, maar toen zat ik echt wel in een putje, hoor", aldus Dijks, die in hetzelfde gesprek vertelde dat hij slapeloze nachten had, omdat hij weinig aan spelen toekwam onder Erik ten Hag. "In de voetballerij kan je niet teren op vorig seizoen. Daar doen ze echt moeilijk over. Ik dacht veel na over wat ik zou gaan doen. Ik vroeg me af waar ik het allemaal voor deed."