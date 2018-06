Zeer actief De Graafschap heeft weer beet: ‘Hij is van grote waarde’

De Graafschap heeft ook Daryl van Mieghem langer weten te binden, zo melden de Doetinchemmers woensdag via de officiële kanalen. De 28-jarige vleugelaanvaller was sinds januari 2017 gehuurd van Heracles Almelo en staat nu tot medio 2019 bij De Graafschap onder contract. Eerder op de woensdag meldde de promovendus al de komst van Furdjel Narsingh.

“Daryl heeft steeds aangegeven dat hij het naar zijn zin heeft in Doetinchem, hij had een groot aandeel in onze promotie. Toen duidelijk werd dat wij weer zouden uitkomen op het hoogste niveau werd De Graafschap weer een serieuze optie. Wij zijn dan ook blij dat wij er met hem zijn uitgekomen. Met zijn snelheid en ervaring is hij van grote waarde”, zegt Peter Hofstede, manager voetbalzaken, op de clubsite.

Van Mieghem kijkt ernaar uit om met De Graafschap op het hoogste niveau in Nederland uit te komen: “Ik heb anderhalf seizoen op huurbasis in Doetinchem gespeeld en iedere wedstrijd genoten van een kolkende De Vijverberg. Dat wordt aankomend seizoen alleen maar meer.” Van Mieghem is na Narsingh, Jordy Thomassen, Mohamed Hamdaoui en Stef Nijland de vijfde zomeraanwinst.