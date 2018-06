Hiddink enthousiast: ‘Ook Oranje is gebaat bij de stappen die hij maakt’

Stefan de Vrij groeide in de afgelopen vier jaar in het shirt van Lazio uit tot een van de beste verdedigers van de Serie A en bekroonde die ontwikkeling onlangs met een overstap naar Internazionale, dat samen met de Oranje-international terug wil keren in de Italiaanse en Europese top. Guus Hiddink is onder de indruk van de stappen die De Vrij in de afgelopen jaren heeft gezet en stelt dat hij in Italië het vak van verdediger heeft leren te beheersen.

De voormalige bondscoach zag hoe De Vrij bij Feyenoord soms nog wat ‘naïef’ op het veld stond en geeft aan dat vooral zijn defensieve kwaliteiten zijn gegroeid in Rome: “Stefan kan een bal over vijftig meter wegleggen, zoals vroeger Rinus Israel en Ronald Koeman dat konden. Maar in Italië is dat soort vaardigheden voor de bühne. Dat beseft Stefan en daar past hij zijn spel op aan. Hij is een internationale verdediger geworden”, legt hij uit aan Voetbal International.

Hiddink noemt het niet alleen voor Inter goed nieuws dat De Vrij zich de afgelopen seizoenen flink ontwikkeld heeft: “Ook het Nederlands elftal is gebaat bij de stappen die hij maakt. Naast De Vrij is ook Virgil van Dijk de laatste jaren gegroeid tot een verdediger van internationale klasse.”

De 71-jarige trainer, die zelf twee keer aan het roer stond bij Oranje en verder als bondscoach van Zuid-Korea, Australië, Rusland en Turkije werkzaam was, hoopt dat Ronald Koeman hier in de komende tijd de vruchten van kan plukken: “Dat betekent dat Oranje achterin nu een heel mooi fundament heeft liggen, waarop nog jarenlang kan worden gebouwd.”