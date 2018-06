Been gelooft in ‘flop’ en tipt: ‘Misschien Excelsior of de Jupiler League’

Luc Castaignos werd afgelopen seizoen door Vitesse gehuurd van Sporting Portugal, maar de 25-jarige spits heeft weinig indruk gemaakt bij de Arnhemmers en werd bestempeld als 'flop'. Mario Been, die in een eerder stadium samenwerkte met de aanvaller bij Feyenoord, zou het een goede idee vinden als Castaignos zijn geluk gaat beproeven in bijvoorbeeld de Jupiler League.

"Het is goed om twee stappen terug te zetten om er vervolgens weer een grote vooruit te kunnen maken", zegt Been in gesprek met Voetbal International. "Misschien kan hij wel naar Excelsior of een ploeg uit de Jupiler League die meedoet om de titel. Luc moet spelen. Vergis je niet: dat mannetje heeft kwaliteiten. Ik geloof in hem."

Been stelt dat de voornaamste prioriteit van Castaignos momenteel minuten maken is: "Luc moet niet kijken naar hoe of waar, welk niveau of hoeveel geld ermee gemoeid is: hij moet minuten maken. Normaliter heeft hij al genoeg verdiend. Die jongen moet nu zeggen: ‘Ik wil elke week voetballen.’ Luc is een voetbaldiertje. Hij heeft een paar verkeerde keuzes gemaakt, de volgende moet goed zijn."