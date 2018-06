‘Bosz heeft flinke concurrentie voor trainerschap topclub in chaos'

Jorge Jesus is vertrokken bij Sporting Portugal. De 63-jarige Portugees had nog een contract voor één seizoen in de Liga NOS, maar heeft ervoor gekozen om aan de slag te gaan bij Al-Hilal, de kampioen van Saudi-Arabië. Peter Bosz wordt door onder andere Record genoemd als een van de mogelijke opvolgers van de vertrokken trainer.

Bosz werd in een eerder stadium al gelinkt aan onder meer Nantes en OGC Nice en nu zou ook Sporting de Nederlander in beeld hebben. Bosz is echter niet de enige kandidaat die in verband wordt gebracht met de vacante functie bij de Portugese topclub. Ook de clubloze Luiz Felipe Scolari, Daniel Ramos van CS Maritimo en Matías Almeyda van het Mexicaanse Guadalajara staan op de radar.

Het is echter maar de vraag of Bosz zit te wachten op een dienstverband bij de Portugese topclub. Onlangs werd de club opgeschrikt door een gewelddadig incident waarbij vijftig hooligans de spelers en technische staf van Sporting belaagden. Bas Dost hield een hoofdwond aan het voorval over. Nadien hebben meerdere spelers aangegeven hun contract te willen laten ontbinden.

Bosz geldt bij het Franse Nantes naar verluidt als 'plan B'. Er zou al contact zijn geweest tussen eigenaar Waldemar Kita en Bosz, die na een reeks teleurstellende resultaten bij Borussia Dortmund de laan werd uitgestuurd. De naam van de Nederlander zou ook nog op het lijstje staan van Nice, dat afscheid nam van Lucien Favre, maar Patrick Vieira lijkt de favoriet om bij les Aiglons aan de slag te gaan.