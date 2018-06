De Graafschap strikt vierde aanwinst: ‘Hij kan een meerwaarde zijn’

De Graafschap en Furdjel Narsingh zijn een contract voor het komende seizoen overeengekomen, zo meldt de promovendus woensdagochtend via de officiële kanalen. Narsingh, in het verleden actief voor onder meer Jong Ajax, Jong AZ, FC Volendam, Telstar en PEC Zwolle, komt transfervrij over van SC Cambuur.

"Furdjel is een snelle en behendige aanvaller, die goed op de rechterkant uit de voeten kan. Onze trainers, Henk de Jong en Sandor van der Heide, hebben eerder met hem gewerkt in de Eredivisie. Wij zijn overtuigd dat hij ook voor ons een meerwaarde kan zijn op het hoogste niveau", aldus manager voetbalzaken Peter Hofstede op de clubsite van De Graafschap.

De overstap van de dertigjarige aanvaller is geen verrassing, aangezien de Gelderlander eerder al meldde dat Narsingh zich zou gaan verbinden aan de Superboeren. De broer van Luciano Narsingh is de vierde zomeraanwinst van de promovendus. Eerder verzekerde De Graafschap zich al van de diensten van Jordy Thomassen, Mohamed Hamdaoui en Stef Nijland.