Vitesse haalt topscorer uit Algerije: ‘Wil mijzelf laten zien in Europa’

De 24-jarige Oussama Darfalou heeft een vierjarig contract ondertekend bij Vitesse, zo meldt de Eredivisionist woensdagochtend via de officiële kanalen. De Algerijnse spits komt transfervrij over van USM Alger. Dit seizoen werd de aanvaller met achttien treffers topscorer in de Algerijnse competitie.

Namens USM Alger kwam Darfalou dit seizoen tot 27 competitieduels. Hij scoorde dit seizoen achttien keer en noteerde vier assists. Daarmee werd Darfalou topscorer van de competitie. In seizoen 2015/16 werd hij met USM Alger kampioen van de Algerijnse competitie. Darfalou kwam ook uit voor onder meer RC Arbaa.

Ook kwam de Algerijns jeugdinternational in actie voor het Algerijns Olympisch elftal in 2016. De spits kwam tot 42 treffers in 87 wedstrijden op het hoogste niveau in zijn thuisland. "Na mooie en succesvolle jaren in Algerije wil ik mijzelf laten zien in Europa. Ik voel mij gevleid dat Vitesse mij die kans biedt. Ik wil mij zo snel mogelijk gaan aanpassen aan de taal, cultuur en Nederlandse speelwijze", aldus de spits.