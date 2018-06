Promovendus werd plezier ontnomen: ‘Ik vond hem een lul eerste klas’

Anco Jansen beleefde met FC Emmen onlangs een sprookje door promotie naar de Eredivisie af te dwingen. De carrière van de ervaren middenvelder kende veel hoogtepunten, maar ook enkele dieptepunten, zoals zijn relatie met Jan Everse. Jansen kijkt met een naar gevoel terug op zijn samenwerking met de voormalig trainer van PEC Zwolle.

“Ja, ik kan het eigenlijk wel gewoon zeggen: ik vond hem een lul eerste klas. Een fantastische veldtrainer, maar wel eentje die mij, een liefhebber pur sang, het plezier in voetbal totaal ontnam. Het was gewoon niet leuk meer, er gebeurden zó veel rare dingen”, memoreert de 29-jarige aanvallende middenvelder in gesprek met Voetbal International.

"Ik speelde vaak met de beloften mee, het is meer dan eens voorgekomen dat hij me dan na twintig minuten liet wisselen. Stond het 0-0, niks aan de hand, moest ik eraf. Om me te prikkelen? Misschien. Nu zou ik erom lachen en me niet laten kisten, maar toen... Verschrikkelijk, daar kon ik op dat moment totaal niet mee omgaan”, aldus Jansen. Everse zegt in hetzelfde weekblad niet wakker te liggen van de kritiek.

"Ik was inderdaad altijd heel kritisch op hem, vooral omdat ik hem wakker wilde schudden. Hij werd echter al jong op een voetstuk geplaatst en deed weinig met kritiek. Jammer. Ik hoorde voor mijn komst zó veel verhalen over het grote talent Anco Jansen, dat ik het idee kreeg dat ik met een combinatie van Lionel Messi en Ronaldinho te maken zou krijgen. Ik vond het destijds wel meevallen met zijn kwaliteiten."