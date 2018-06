De Ligt: ‘Het is een eer om genoemd te worden bij zo’n grote club’

Matthijs de Ligt wordt in verband met een aantal van de grootste clubs van Europa en Juventus zou een van de gegadigden zijn voor de achttienjarige verdediger van Ajax. De jongeling werd naar verluidt maandag voor de interland tussen Nederland en Italië in het Allianz Stadium rondgeleid door clubicoon Pavel Nedved en zou La Vecchia Signora geen verkeerde optie vinden voor zijn toekomst.

“Ik was hier voor de nationale ploeg, dat was het belangrijkste. Maar het is natuurlijk een eer om te worden genoemd bij een grote club als Juventus, het is nu belangrijk voor mij om te blijven spelen zoals ik altijd doe en er niet te veel aan te denken”, liet hij na de in een 1-1 gelijkspel geëindigde oefenwedstrijd optekenen in de Italiaanse pers.

“Wat ik van het stadion vond? Het was natuurlijk een wedstrijd met de nationale ploeg en we speelden uit, dus ik weet niet hoe het voelt om hier thuis te spelen. Het is wel een geweldig stadion en Turijn is een prachtige stad. Juventus is een club met een grote geschiedenis en een goedgevulde prijzenkast, terwijl ze ook veel geweldige spelers hebben.”

De Ligts zaakwaarnemer Mino Raiola heeft goede connecties in Italië, maar de verdediger weet niet of dit een eventuele overgang naar de Italiaans landskampioen zou bespoedigen: “Raiola is niet verbonden met Juventus, hij heeft veel belangen! Als het bijna rond was geweest, zou hij het mij wel verteld hebben. Het is altijd mijn droom geweest om voor Ajax te spelen en die is nu uitgekomen, nu moet ik beslissen wat het beste is voor mijn carrière.”