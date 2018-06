Uitspraak Ramos valt in verkeerde keelgat: ‘Is hij een dokter?’

Mohamed Salah raakte in de Champions League-finale tussen Real Madrid en Liverpool geblesseerd aan zijn schouder na een duel met Sergio Ramos. Nadien werd de Spaanse verdediger ervan beticht de aanvaller expres op een bepaalde manier onderuit te hebben gehaald, maar de stopper van de Koninklijke kon de kritiek niet serieus nemen.

“Jemig, ze hebben dat wel veel aandacht gegeven, dat Salah-dingetje… Ik lees het spel goed, hij grijpt mijn arm als eerste en ik viel naar de andere kant. De blessure was aan de andere arm en men zegt dat ik hem in een judogreep hield. Ik heb via berichten met Salah gesproken en hij was er goed onder. Hij had kunnen spelen als hij een injectie had gehad”, aldus Ramos. De bondscoach van Egypte is niet zo blij met de woorden van de verdediger.

“Is hij een dokter? Ik ben geen dokter en ik weet niet of Sergio Ramos een dokter is, maar feit is dat een speler die een finale speelt een blessure heeft”, wordt Hector Cuper geciteerd door verschillende media. “Ik heb geen twijfels dat als hij had kunnen spelen, hij dat had gedaan, want het spelen van een Champions League-finale is iets uitzonderlijks.”

Cuper hoopt dat de sterspeler van Egypte er bij alle drie de groepswedstrijden tegen Uruguay, Rusland en Saudi-Arabië bij is. “Ik constateer dat Salah een ernstige blessure heeft opgelopen. Hij revalideert momenteel en we zijn positief gestemd. We hopen dat hij op het WK zal spelen. Wij hopen, maar de realiteit is dat de doktoren bepalen wat de status van de speler is.”