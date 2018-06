‘Dat bepaalt of Ziyech een transfer maakt naar AS Roma óf Barcelona’

Wie zijn de pareltjes en sterspelers uit de Marokkaanse WK-selectie? Die vraag wordt beantwoord in de eerste aflevering van de serie 'Mee Met Marokko', in de onderstaande video.

Verder blikt Ali El Khattabi in deze aflevering terug op het WK van twintig jaar geleden. Hij was de eerste en laatste Eredivisie-speler die namens Marokko actief was op het wereldkampioenschap. De voormalig speler van onder meer AZ en Sparta beschrijft hoe de spelers in 1998 als helden Marokko werden binnengehaald nadat ze in de groepsfase waren gestrand.

Youssef El Akchaoui, oud-ploeggenoot van Ziyech bij sc Heerenveen, komt ook aan het woord. Hij vertelt over zijn ervaringen met de sterspeler van Marokko en legt uit waarom hij Ziyech rijp vindt voor een transfer naar Barcelona.