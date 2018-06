‘Barça houdt rekening met vertrek Cillessen; landgenoot op schaduwlijst’

Jasper Cillessen staat in de belangstelling van veel Europese topclubs, maar de tweede doelman van Barcelona zegt dat een transfer naar bijvoorbeeld het geïnteresseerde Liverpool of Arsenal niet noodzakelijk is, omdat hij gelukkig is in Catalonië. Barcelona houdt desalniettemin rekening met een vertrek van de Oranje-international en heeft verschillende doelmannen op de schaduwlijst staan.

Cillessen gaf zelf al aan dat Barcelona gaat bepalen waar de toekomst van de Nederlander ligt. "Het enige wat ik weet, is dat de club mij niet kwijt wil. Het balletje ligt bij de club, als clubs zich gaan melden. Maar als Barcelona zegt we willen je behouden, dan accepteer ik dat, omdat ik met mijn volle verstand voor vijf jaar getekend heb", aldus de doelman.

Als de Catalanen alsnog overgaan op verkoop, heeft het een schaduwlijstje klaarliggen, zo meldt Mundo Deportivo woensdag. Tim Krul is in beeld om bij een vertrek van Cillessen de nieuwe tweede doelman te worden. Krul ligt momenteel nog tot deze zomer vast bij Brighton & Hove Albion, waar hij ook weinig speelminuten maakt. Volgens de Spaanse krant zou ook AC Milan aan Krul denken.

Andere opties als vervangers van Cillessen zijn Rui Patrício en Joel Robles. Eerstgenoemde doelman heeft zijn contract laten ontbinden bij Sporting Portugal, nadat vijftig hooligans de spelers en technische staf van de Portugese club hadden belaagd. Robles loopt deze zomer uit zijn contract bij Everton, waardoor een overstap naar het Camp Nou eveneens tot de mogelijkheden zou behoren.