Doelpuntensensatie lijkt Eredivisie te verlaten: ‘Wil per se in Europa blijven’

Fran Sol heeft een onvergetelijk en moeilijk seizoen achter de rug. De aanvaller scoorde zestienmaal voor Willem II, had daarmee een groot aandeel in het lijfsbehoud van de Tilburgse club en overwon eveneens een tumor in een teelbal. Sol erkent woensdag in gesprek met de Spaanse sportkrant Marca dat hij Willem II mogelijk na twee seizoenen achter zich laat. Een terugkeer naar zijn vaderland Spanje geniet zijn voorkeur.

“Er is interesse van een aantal clubs”, stelt Sol. “Maar ik wil nu even mijn rust pakken en vakantie nemen. Het was een moeilijk jaar. Ik hoop na mijn vakantie een beslissing te nemen. Ik wil per se in Europa blijven, dat is mijn eerste optie. Maar iedereen wil in de beste competitie ter wereld spelen. Ik denk dat het tijd is om terug te keren.”

De clubs met de meest concrete interesse tot dusver is echter het Mexicaanse Cruz Azul, dat naar verluidt ook een interessant bod bij Willem II heeft neergelegd. “Cruz Azul heeft inderdaad heel veel interesse. Dat heb ik ook van hun directie vernomen. Het financiële aspect is belangrijk, maar als voetballer heb ik nog tien tot vijftien jaar om te kunnen voetballen. Om geld te verdienen heb ik nog vijftien tot twintig jaar. In mijn beslissingen telt het sportieve aspect zwaarder dan het financiële aspect.”

Sol doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid en vertrok in 2014 naar Villarreal, waar hij uiteindelijk ook zijn debuut in LaLiga maakte. Hij moest daarna echter knopen doorhakken. “Ik had verschillende opties in Spanje, in andere landen, maar ik wilde mijn loopbaan nieuw leven inblazen. Ik was van mening dat ik in Spanje niet werd gewaardeerd. Daarom wilde ik elders vanaf nul beginnen. Het was een lastige beslissing, maar Villarreal had spelers als Cedric Bakambu, Roberto Soldado en Adrián gehaald. Ik moest wel zelf een andere weg nemen.”