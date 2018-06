Excelsior nam nieuwe hoofdtrainer ‘tijdens Netflixen’ in de maling

Excelsior stelde Adrie Poldervaart vorige week woensdag aan als trainer. De 47-jarige Zuid-Hollander werkte al 25 jaar als fysiotherapeut bij de Rotterdammers en is de opvolger van de vertrokken Mitchell van der Gaag. Poldervaart is al jaren coach in het amateurvoetbal en haalde onlangs het hoogste trainersdiploma.

Bij Excelsior maakt hij daardoor zijn debuut in het betaald voetbal. In gesprek met NPO Radio 1 vertelde Poldervaart over de curieuze manier waarop hij vanuit Kralingen het nieuws vernam. “Maandag 21 mei belde Ferry de Haan (algemeen directeur, red.) mij op. Ik zat op de bank Netflix te kijken, naar de serie The Flash. Hij zegt: Adrie, ik heb goed nieuws en slecht nieuws...”

“Ik dacht: potverdomme”, vervolgde Poldervaart. “Ferry wilde met het slechte nieuws beginnen. Hij zegt: ik wil dat je geen fysio meer bij ons bent. Daarna ging hij verder: ik wil dat je hoofdtrainer wordt van Excelsior. Daar had hij me wel even.” De laatste jaren was Poldervaart trainer van Barendrecht, dat in de Tweede Divisie uitkomt. In 2015 kreeg hij de Rinus Michels Award voor beste trainer in het amateurvoetbal.

De felicitaties stroomden vervolgens binnen. “Ik heb iedereen een berichtje teruggestuurd", stelt Poldervaart. “Er zijn een paar leuke bij. Ton Lokhoff heb ik jaren geen contact meer mee gehad en die stuurde zelfs een berichtje. Erg leuk. En Leo Beenhakker belde woensdagavond. Fantastisch. Iedereen was trots, gunde het me en loonde mijn harde werken. Heb ik ook op Twitter gezet.”