Feyenoord verzet zich: ‘Of hij naar Chelsea vertrekt? Wij horen ook geruchten’

Feyenoord verzet zich tegen een zomers vertrek van Melayro Bogarde. De club heeft nog altijd goede hoop dat de zestienjarige verdediger in Rotterdam actief blijft. Bogarde staat in de belangstelling van alle topclubs in Engeland. Vooral Chelsea heeft meer dan gemiddelde interesse in het neefje van oud-international Winston Bogarde, zo klinkt het in Engeland.

Bogarde heeft van Feyenoord de toezegging gekregen dat hij komend seizoen in Feyenoord Onder-19 kan spelen. “Of Melayro naar Chelsea vertrekt? Wij horen ook geruchten”, geeft hoofd jeugdopleidingen Richard Grootscholten aan in gesprek met het Algemeen Dagblad. “De situatie is zo: wij kunnen spelers pas vastleggen als ze 16 jaar oud zijn.”

“We hebben diverse talenten een contract voorgeschoteld. Alleen Melayro heeft nog niet getekend”, verklaart Grootscholten aan het dagblad. “Hij is nu aan zet, wij moeten afwachten. Al moeten we wel snel duidelijkheid hebben, omdat we bij Feyenoord Onder-19 moet weten of Melayro bij ons blijft of niet.”

Bogarde is sinds het seizoen 2009/10 actief in de jeugdopleiding van Feyenoord en speelde zijn wedstrijden afgelopen seizoen in het elftal voor spelers tot zeventien jaar. De verdediger vierde eind mei zijn zestiende verjaardag; de leeftijd waarop voetballers in Nederland hun eerste profcontract mogen ondertekenen.

Bogarde zou in Duitsland op het verlanglijstje staan van RB Leipzig. De Engelse topscout Paul Mitchell bekeek Bogarde onlangs naar verluidt in het duel van Feyenoord Onder-17 met de leeftijdsgenoten van Ajax. Feyenoord boog toen op eigen veld een 0-2 achterstand om in een 3-2 overwinning.