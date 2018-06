Alom begeerde De Ligt gaat huuroptie met Raiola bespreken

Clubs met interesse in Matthijs de Ligt zoeken volgens De Telegraaf naar een creatieve oplossing nu Ajax zich resoluut verzet tegen een zomerse verkoop van de achttienjarige verdediger. Volgens het dagblad is een aantal clubs bereid de Oranje-international te kopen, maar vervolgens een jaar terug te verhuren aan de Amsterdamse club.

“Of dat voor mij een optie is? Daar heb ik eerlijk gezegd nog niet over nagedacht”, erkent De Ligt in gesprek met het dagblad. Hoewel hij de optie terughuren nog niet met zijn zaakwaarnemer Barry Hulshoff en adviseur Mino Raiola heeft besproken, noemde De Ligt wel een nadeel. “Perr Schuurs was gekocht door Ajax, maar speelde nog een half jaar voor Fortuna Sittard. En Phillip Sandler met Manchester City en PEC Zwolle idem dito.”

“Dan krijg je toch aandacht die je misschien liever niet hebt”, benadrukte De Ligt, die de komende weken zal benutten om te kijken wat hij precies wil. De verdediger neemt in zijn beslissing ‘blijven of niet’ ook mee dat Ajax bezig is voor komend seizoen een goede selectie te smeden. “Dat zoveel clubs me willen hebben, zie ik als luxe. Want ik zit bij Ajax bij een club waar ik het naar mijn zin heb en waar ik me ook nog verder kan ontwikkelen.”

De Ligt ligt niet wakker van de bedragen die in de media worden genoemd. Hij ziet zichzelf niet als ‘de man van veertig miljoen euro’. “De bedragen die worden genoemd, zijn wel grappig om te lezen. Maar het is niet iets waardoor ik extra word gevleid.” Justin Kluivert lijkt door de achterdeur te vertrekken, maar dat lijkt voor De Ligt niet op te gaan. “Ik denk dat iedereen uiteindelijk door de voordeur weg wil. En dat hoop ik ook te doen.”