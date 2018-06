‘Directie van Ajax lacht miljoenenbod van AS Roma weg’

Ofschoon La Gazzetta dello Sport dinsdagavond melding maakte van een akkoord tussen Ajax en AS Roma, verzekert De Telegraaf woensdag dat Justin Kluivert nog lang niet op weg is naar het Stadio Olimpico. Volgens het dagblad maakte het eerste bod van i Giallorossi op de negentienjarige aanvaller allesbehalve indruk.

De Telegraaf stelt dat het initiële bod van naar verluidt tien miljoen euro door het bestuur van Ajax is weggelachen. De Amsterdamse club zou Kluivert ondanks zijn slechts tot medio 2019 lopende contract niet willen verkopen en al helemaal niet voor ‘een habbekrats’, zo klinkt het. Ajax wil een signaal afgeven dat niet zaakwaarnemer Mino Raiola, maar Ajax bepaalt waar de toekomst van de Oranje-international ligt.

Pas als er bedragen worden geboden, waarvan de rvc het onverantwoord vindt om die te laten lopen, kan Ajax in een spagaat terechtkomen. Italiaanse media verzekerden in een eerder stadium reeds dat Raiola overeenstemming had bereikt met AS Roma over een verbintenis van vijf seizoenen voor de tiener.

Ajax weigert vooralsnog medewerking te verlenen, omdat men komend seizoen mét Kluivert jacht wil maken op de al sinds 2014 ontbrekende landstitel. Daarnaast vreest men dat ‘een te makkelijke’ transfer van de aanvaller de sneeuwbal aan het rollen kan brengen, waardoor ook andere spelers als Frenkie de Jong, Donny van de Beek, Kasper Dolberg en David Neres een transfer zouden willen maken.