Bas Dost raakt trainer kwijt: jaarsalaris van zeven miljoen euro

Jorge Jesus is niet langer de trainer van Sporting Portugal. De 63-jarige Portugees had nog een contract voor één seizoen in de Liga NOS, maar heeft ervoor gekozen om aan de slag te gaan bij Al-Hilal, de kampioen van Saudi-Arabië.

Jorge Jesus gaat bij de vijftienvoudig titelhouder naar verluidt een jaarsalaris van zeven miljoen euro exclusief twee miljoen aan variabelen verdienen. Het is alleen onduidelijk voor hoeveel jaar de voormalig middenvelder van onder meer Sporting en Vitória Setúbal heeft getekend.

Jorge Jesus maakte in 2015 de overstap van Benfica naar Sporting en won de Taça da Liga en de Supertaça met de werkgever van onder anderen Bas Dost. Met Benfica won hij eerder onder meer drie landstitels, vijfmaal de Taça da Liga en één keer de Taça de Portugal.

Het is het eerste buitenlandse avontuur voor Jorge Jesus, want JJ werkte enkel nog in eigen land. Hij stond niet alleen aan het roer bij Sporting en Benfica, maar ook bij Sporting Braga, Belenenses, Leiria, Moreirense, Vitória Guimarães en Estrela Amadora.