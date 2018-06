De Boer: ‘Als dat lukt, gaat Roma veel plezier beleven aan Ziyech’

AS Roma hoopt Hakim Ziyech deze zomer aan te trekken en heeft een vijfjarig contract klaarliggen voor de middenvelder. Ronald de Boer denkt dat i Giallorossi ‘een prima club’ kunnen zijn voor de 25-jarige linkspoot.

De Boer plaatst in een interview met Voetbal International echter ook een kanttekening: “Om daadwerkelijk te slagen bij Roma, zal Ziyech constanter moeten gaan presteren. Bij Ajax was het te vaak wisselvallig: het ene half uur weergaloos goed, het andere half uur een foutenfestival waarin hij iedere bal inleverde. Bij een Italiaanse topclub kom je daar niet mee weg.”

De Boer voegt eraan toe dat het rendement van Ziyech omhoog moet en dat de international van Marokko een hogere handelingssnelheid zal moeten halen in het Stadio Olimpico: “Als het hem lukt op deze punten het vereiste niveau te halen, en die potentie heeft hij absoluut, dan gaan ze bij Roma veel plezier beleven aan Ziyech.”

Ziyech zou zelf al zijn jawoord hebben gegeven en De Telegraaf meldde dat Roma zich afgelopen weekeinde officieel bij Ajax heeft gemeld. Ziyech maakte in de zomer van 2016 voor elf miljoen euro de overstap van FC Twente naar Ajax. Hij tekende voor vijf jaar en maakte in september van dat jaar in de thuiswedstrijd tegen Vitesse zijn debuut. Inmiddels staat de teller op 81 wedstrijden, 19 doelpunten en 37 assists.