Real Madrid laat verdediger voor twee miljoen euro definitief gaan

SC Freiburg heeft zich versterkt met Philipp Lienhart. De 21-jarige centrale verdediger speelde sinds vorig jaar zomer al op huurbasis voor de club uit Baden-Württemberg en heeft er nu een meerjarig contract ondertekend.

Lienhart is afkomstig van Real Madrid, waarvoor hij slechts één wedstrijd in het eerste elftal speelde. In december 2015 kwam hij in de Copa del Rey-uitwedstrijd tegen Cádiz (1-3 winst) na 78 minuten binnen de lijnen voor James Rodríguez. Real Madrid werd toen getraind door Rafael Benítez.

Lienhart, die werd opgeleid bij Rapid Wien, speelde tot dusverre veertien wedstrijden voor Freiburg. “Hij heeft zich bij ons goed ontwikkeld en is snel geïntegreerd binnen het elftal. Hij heeft sneller dan verwacht minuten gemaakt en heeft eigenlijk meteen aan onze verwachtingen voldaan”, aldus sportief directeur Klemens Hartenbach.

“Zijn soevereiniteit en zekerheid in zijn manier van spelen zijn opvallend. We zien dan ook een enorme potentie bij hem”, besluit de bestuurder. Freiburg kon Lienhart voor een vastgesteld bedrag van vier miljoen euro overnemen, maar vond dat te veel. Volgens Kicker is de transfersom uiteindelijk op circa twee miljoen uitgekomen.