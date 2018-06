Spartak Moskou betaalt miljoenen: ‘Financieel was het héél interessant’

Spartak Moskou heeft zich versterkt met Samuel Gigot. De 24-jarige centrale verdediger heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor vier seizoenen en komt voor naar verluidt acht miljoen euro over van AA Gent. De Fransman speelde sinds de winter van vorig jaar voor De Buffalo’s.

Bij de werkgever van onder anderen Quincy Promes gaat Gigot naar verluidt 1,8 miljoen euro per jaar verdienen. “Over cijfers kan ik niks zeggen. Financieel was het aanbod van Spartak héél interessant, maar alles kwam samen, want ook sportief ligt in Moskou een mooie uitdaging”, reageert hij in een interview met Het Laatste Nieuws.

“Spartak is de populairste club van Rusland, het speelt volgend seizoen zeker Europa League en misschien zelfs Champions League”, aldus Gigot, die eerder uitkwam voor KV Kortrijk en Arles-Avignon. In dienst van AA Gent, waarbij hij nog een contract had tot medio 2021, kwam de rechtspoot tot twee treffers en vijf assists in 64 wedstrijden.