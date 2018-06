Courtois over hersenschudding Karius: ‘Ik vind het een raar verhaal’

Thibaut Courtois zet vraagtekens bij het verhaal dat Loris Karius een hersenschudding kreeg tijdens de Champions League-finale. Amerikaanse artsen trokken die conclusie maandag nadat de keeper van Liverpool werd onderzocht in het Massachusetts General Hospital. Volgens Courtois zou Karius de wedstrijd nauwelijks uitgespeeld kunnen hebben met een hersenschudding.

Zelf heeft de Belg ook weleens een hersenschudding gehad tijdens een wedstrijd, vertelt hij aan persbureau Belga. "Toen zag ik geen bal meer voor mijn ogen", geeft hij aan. "Karius heeft in die tweede helft ook nog twee uitstekende reddingen gedaan. Normaal gezien moet je met een hersenschudding het veld verlaten, of zeggen toch de artsen dat je eraf moet. Ik vind het dus een raar verhaal, maar als die dokters het zeggen, zal het zo wel zijn zeker?"

Courtois zegt nog nooit zulke grote blunders te hebben gemaakt als Karius deed in de finale. "Maar er kan altijd wel iets gebeuren. Op dat vlak zijn spitsen in het voordeel: zij kunnen acht kansen missen, maar in de laatste minuut toch scoren en nog de held van de wedstrijd zijn", stelt de doelman van Chelsea. Dinsdag maakte de UEFA overigens bekend dat Sergio Ramos niet hoeft te vrezen voor disciplinaire actie; een botsing met de verdediger leidde waarschijnlijk tot de hersenschudding van Karius.