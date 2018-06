Dijks had afgelopen seizoen slapeloze nachten: ‘Ik dacht aan stoppen’

Mitchell Dijks heeft dit seizoen slapeloze nachten gehad, zo geeft hij toe in het programma Bij Andy in de Auto. De linksback van Ajax kreeg in het begin van het voetbaljaar regelmatig een basisplaats onder Marcel Keizer, maar raakte uit beeld na de komst van Erik ten Hag en concurrent Nicolás Tagliafico. Eind april tekende Dijks voor vijf seizoenen bij Bologna.

Weinigen hielden er rekening mee dat Dijks het seizoen zou beginnen als basiskracht bij Ajax. Hij wilde eigenlijk vertrekken, maar werd toen gebeld door trainer Keizer. "Hij vertelde dat er geen linksback meer was en dat hij me wilde houden. Ik had veel met mijn zaakwaarnemer gesproken en hij zei: 'Als je het hele jaar kan spelen en daarna transfervrij bent, dan is het klaar'", aldus Dijks.

"Onder Keizer had ik bijna alles gespeeld, maar toen kwamen Erik ten Hag en Nicolás Tagliafico. Sindsdien ben ik niet meer in actie gekomen", vertelt de back. Het leverde hem slapeloze nachten op. "In de voetballerij kan je niet teren op vorig seizoen. Daar doen ze echt moeilijk over. Ik dacht veel na over wat ik zou gaan doen. Een personal trainer nemen? Of gewoon stoppen. Ik vroeg me af waar ik het allemaal voor deed."

Desondanks wilde Dijks zijn geluk nog eens elders beproeven. Hij vond het moeilijk om op te geven, want de vleugelverdediger ziet voetbal als zijn leven. "Ik ben vervolgens bij Bologna geweest en die mensen kusten bijna mijn voeten. Ook toen ik in Engeland speelde klapte heel het stadion. Dat vertrouwen heb je als speler gewoon nodig", aldus de ex-speler van Norwich City.