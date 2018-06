Hooiveld vindt nieuw avontuur in Amerika na degradatie FC Twente

Jos Hooiveld heeft een nieuwe club gevonden. De 35-jarige verdediger heeft een contract getekend bij Orange County Soccer Club uit Irvine, dat uitkomt op het tweede niveau van de Verenigde Staten.

Hooiveld keerde in de winter van 2017 terug naar Nederland, na een absentie van elf jaar. Hij speelde uiteindelijk 23 wedstrijden voor FC Twente en degradeerde met de club naar de Jupiler League, maar glijdt dus niet mee af naar de tweede afdeling van Nederland.

Hooiveld, die over een aflopend contract beschikte, gaat nu dus aan de slag in een voorstad van Los Angeles en kan komend weekeinde al debuteren. “We zijn erg verheugd om een speler vast te leggen met de ervaring en leiderschapskwaliteiten die Jos heeft”, reageert manager Braeden Cloutier.

“Hij heeft op het hoogste niveau gespeeld en is een winnaar. Hij is een enorm gemotiveerde voetballer die veel van zichzelf en zijn medespelers verwacht. Hij zal enorm waardevol zijn op het veld en in de kleedkamer.” Hooiveld speelde eerder voor AIK, Southampton, Millwall, Norwich City, Celtic, FC Kopenhagen, Inter Turku, SV Kapfenberg, sc Heerenveen, PEC Zwolle en FC Emmen.