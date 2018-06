Brenet: ‘Mooi, maar hoeveel waarde hebben die woorden van Brands?’

Joshua Brenet verliet PSV vorige maand voor een vierjarig contract bij TSG Hoffenheim, dat circa vijf miljoen euro overmaakte naar Eindhoven. Een halfjaar eerder kon Brenet al verkassen naar Sevilla, maar destijds zette PSV een streep door de overstap. De linksback baalde ervan dat zijn club niet wilde meewerken, vertelt hij aan Voetbal International.

Brenet stelde zich altijd 'heel bereidwillig' op richting PSV, geeft hij aan. "Als er dan zo'n mooie kans komt, hoopte ik dat PSV zou meewerken", legt de 24-jarige verdediger uit. "Ze riepen steeds dat er een andere linksback zou komen en toch verkochten ze mij een keihard 'nee'. Ik voelde me toen echt ondergewaardeerd, je kunt het me niet aandoen dit te blokkeren."

De inmiddels vertrokken technisch manager Marcel Brands zei vorige week dat Brenet alle criticasters uitlacht na zijn transfer naar Hoffenheim. Zelf ziet de back de transfer vooral als een beloning voor zijn spel. "Het is mooi dat Brands dit zegt, maar hoeveel waarde hebben die woorden? Hij heeft toch ook steeds geprobeerd een andere linksback te halen? Het is goed zo, het laat me koud nu."