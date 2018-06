‘We zullen van de opvolger van Zidane niet zoveel prijzen eisen’

Real Madrid zoekt nog altijd naar een opvolger van Zinédine Zidane. De eerste keus Mauricio Pochettino lijkt onhaalbaar, waardoor namen als Jürgen Klopp en Massimiliano Allegri opduiken in de geruchtencircuits. Raphaël Varane kan er nog weinig over kwijt. "Wat voor trainer Real nodig heeft? Een goede!", lacht de verdediger in de Spaanse media.

Met onder meer drie Champions League-trofeeën in tweeënhalf jaar gaat Zidane de geschiedenis in als een van de succesvolste trainers ooit van Real. In totaal legde de Fransman beslag op negen prijzen. "Het is moeilijk om te bereiken wat Zizou heeft bereikt. We zullen niet van de nieuwe trainer eisen dat hij ook zoveel prijzen wint in zo weinig tijd", belooft Varane.

"We hebben een trainer nodig die zich onder veel druk kan ontwikkelen binnen de club", stelt de landgenoot van Zidane. "Er lopen uitstekende trainers rond in Europa en we zullen zien wie het wordt. Het moet een persoonlijkheid zijn, iemand die de uitdaging aankan." De toekomst van Zidane zelf is nog onduidelijk. Velen zien in hem een toekomstige bondscoach van Frankrijk, al wil Varane het daar nog niet over hebben.

"Of er voortekenen waren van zijn vertrek? Ja en nee. Het trainerschap van Real een zware en veeleisende baan. Hij vertelde het ons pas op het laatste moment. Misschien gaat hij er verder op in als hij binnenkort langskomt op Clairefontaine (trainingscomplex van Frankrijk, red.)", geeft de stopper aan. Het bondscoachschap is echter nog ver weg voor Zidane, zo lijkt het. "Het is nog niet het moment om het daarover te hebben."